Camião incendiado e retroescavadoras vandalizadas no campo de golfe do Porto Santo
Socicorreia estima prejuízos que poderão chegar a 1 milhão de euros e admite atrasos na obra
Três manobradoras e um camião da Socicorreia foram vandalizados durante a madrugada desta terça-feira, nas obras de ampliação do campo de golfe do Porto Santo.
Segundo fonte da empresa, o incidente terá ocorrido entre a 1h30 e as 2 horas. As três manobradoras ficaram com vários vidros partidos e cabos dos sistemas hidráulicos cortados. O camião-grua foi incendiado, tendo ficado carbonizada a cabine e parte do contentor que transportava.
A Socicorreia apresentou queixa contra desconhecidos e, segundo a empresa, a Polícia Judiciária estará a acompanhar o caso. A empresa considera que os danos resultaram de uma acção deliberada.
A ocorrência deverá afectar o andamento da obra, uma vez que será necessário reparar ou substituir os equipamentos danificados. A empresa admite que os prejuízos poderão chegar a 1 milhão de euros, embora o valor ainda esteja por apurar.
A Socicorreia está no local desde meados de Setembro e previa reforçar os meios afectos à empreitada nos próximos dias.
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