Porto Santo recebe torneio ibérico de golfe

O campo de golfe do Porto Santo recebe, desde esta quarta-feira e até sábado, o Porto Santo Iberian Golf, iniciativa promovida pela PGA Portugal, PGA Espanha, Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo e Grupo Vila Baleira.

A competição pretende aproximar os profissionais dos dois países e, simultaneamente, reforçar a divulgação do Porto Santo enquanto destino de golfe.

Rui Morris, presidente da PGA Portugal, não esconde o entusiasmo com a escolha da ilha para acolher a prova. “É fantástico trazer um evento destes para o Porto Santo”, afirmou ao DIÁRIO, recordando que conheceu o campo há cerca de um ano, durante uma deslocação para reunir-se com Bruno Martins, director-geral dos hotéis do Grupo Vila Baleira.

“Automaticamente apaixonei-me. Apaixonei-me pelo destino, pelo campo de golfe e também pelas gentes do Porto Santo”, salientou. Rui Morris acredita que a realização da prova permitirá “divulgar ainda mais este fabuloso destino”.

O responsável explicou que o torneio junta as PGA de Portugal e Espanha com o propósito de aproximar o golfe ibérico e “criar mais oportunidades competitivas”.

Também Ander Martinez, presidente da PGA espanhola, destacou ao DIÁRIO as características do Porto Santo. “É um torneio muito especial, num local que é um autêntico paraíso. Um campo de golfe desenhado por Severiano Ballesteros torna tudo muito emotivo”, afirmou.

A relação entre as associações profissionais dos dois países, acrescentou, já tem vários anos e poderá aprofundar-se. “Para os profissionais dos dois países é muito importante e muito positivo. Pode ser que, num futuro próximo, possamos construir um circuito conjuntamente”, admitiu.

O Grupo Vila Baleira é outro dos impulsionadores do Porto Santo Iberian Golf. Bruno Martins realçou a importância que este segmento turístico assume para o grupo desde a inauguração do campo de golfe da ilha. “Fomos sempre um hotel vocacionado para receber turismo de golfe”, afirmou.

O responsável recordou, nomeadamente, a existência de um grupo de golfistas dinamarqueses que escolhe a unidade há mais de dez anos. O objectivo passa agora por trabalhar com as restantes entidades para captar mais praticantes e eventos para a ilha.

Bruno Martins revelou ainda que a organização pretendia realizar este torneio há mais tempo. A estreia aconteceu este ano, mas deverão surgir novidades quanto ao futuro da iniciativa.

O primeiro dia do Porto Santo Iberian Golf foi dedicado ao encontro entre profissionais e jogadores amadores locais. A partir desta quinta-feira e até sábado entram em campo os profissionais das PGA portuguesa e espanhola.