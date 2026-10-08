Três detidos no Aeroporto da Madeira com heroína e cocaína

A Polícia Judiciária deteve três pessoas, dois homens e uma mulher, em flagrante delito no Aeroporto Internacional da Madeira, por suspeitas de tráfico de droga.

Segundo um comunicado divulgado pela PJ, os três suspeitos foram encontrados na posse de heroína e cocaína, que estavam dissimuladas na bagagem, no âmbito de uma acção de prevenção contra o tráfico de estupefacientes na Região Autónoma da Madeira.

No total, foram apreendidos cerca de 11,7 quilos de heroína e 1,174 quilos de cocaína. De acordo com a PJ, a quantidade de heroína corresponderia a cerca de 117 mil doses individuais, enquanto a cocaína permitiria obter aproximadamente 5.870 doses.

Os três detidos são residentes na Madeira e têm idades compreendidas entre os 38 e os 53 anos.

Os suspeitos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respectivas medidas de coacção. A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária, sendo o inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) do Funchal.