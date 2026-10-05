Força Aérea evacua dois doentes do Porto Santo

Um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, da Força Aérea Portuguesa, realizou ontem uma missão de transporte médico urgente entre o Porto Santo e a Madeira.

A informação foi divulgada esta manhã pela Força Aérea Portuguesa, através da sua conta oficial nas redes sociais.

Durante a tarde de ontem, o helicóptero assegurou o transporte de dois doentes que necessitavam de assistência médica urgente.

“Para que outros vivam”, escreveu a Força Aérea Portuguesa na publicação que dá conta da missão.