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Força Aérea evacua dois doentes do Porto Santo

Helicóptero EH101 Merlin realizou ontem uma missão de transporte médico urgente entre ilhas

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foto FAP

Um helicóptero EH101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, da Força Aérea Portuguesa, realizou ontem uma missão de transporte médico urgente entre o Porto Santo e a Madeira.

A informação foi divulgada esta manhã pela Força Aérea Portuguesa, através da sua conta oficial nas redes sociais.

Durante a tarde de ontem, o helicóptero assegurou o transporte de dois doentes que necessitavam de assistência médica urgente.

“Para que outros vivam”, escreveu a Força Aérea Portuguesa na publicação que dá conta da missão.

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