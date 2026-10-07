Dois turistas feridos com gravidade em despiste de carro de cesto no Monte

Dois turistas ficaram feridos com alguma gravidade em consequência do despiste de um carro de cestos do Monte, ocorrido ao início da tarde desta quarta-feira, nas proximidades do Colégio Infante. Para o local foram mobilizadas duas ambulâncias, uma dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e outra da Cruz Vermelha.

As vítimas são um homem, que apresentava fractura exposta num braço e escoriações nas pernas, e uma mulher, com afundamento na cabeça e suspeita de traumatismo crânio-encefálico. Os feridos serão transportados ao Hospital. Apesar dos ferimentos, as vítimas estão conscientes.