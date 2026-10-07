Polícia chamada a desentendimento em loja de cosméticos no centro do Funchal

A Polícia de Segurança Pública foi chamada, esta tarde, a intervir num desentendimento entre duas clientes e um segurança de uma loja de produtos cosméticos na Rua Dr. Fernão de Ornelas. Ao que tudo indica, as clientes estavam de saída do estabelecimento e não apreciaram a abordagem do profissional de segurança, tendo aquelas pedido a presença da PSP no local.

Foto Rui Silva/Aspress

A situação não teve grandes consequências, limitando-se a PSP à identificação dos intervenientes. No entanto, a mobilização para o local de um carro patrulha e da carrinha da Brigada de Intervenção Rápida (BIR) causou surpresa e curiosidade às centenas de pessoas que passavam nesta artéria do centro da cidade.