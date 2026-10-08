Preços dos combustíveis voltam a baixar na próxima semana
Os preços dos combustíveis voltam a baixar na Madeira a partir de segunda-feira, pela segunda semana consecutiva. A gasolina sem chumbo de 95 octanas desce 1,8 cêntimos por litro, para 2,003 euros, enquanto o gasóleo rodoviário baixa 2,9 cêntimos, para 2,091 euros. O gasóleo colorido e marcado diminui 2,8 cêntimos, para 1,644 euros por litro.
A redução, enquadrada pelo princípio da neutralidade fiscal, mantém os preços máximos na Região abaixo dos praticados no Continente: menos 7,8 cêntimos na gasolina, 6,4 cêntimos no gasóleo rodoviário e 17,2 cêntimos no gasóleo colorido e marcado.
Os valores foram hoje publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira e estão em vigor de segunda-feira, 12, a domingo, 18 de Outubro.