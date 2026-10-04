Vespas 'invadem' o Porto Santo este domingo

Mais de cem Vespas, de várias épocas, estão a passear por inúmeros sítios e estradas, do Porto Santo.

Por onde passam, é a beleza de algumas vespas mais antigas que desperta maior curiosidade. O Clube das Vespas da Madeira vai proporcionar momentos de alegria e convívio ao longo dia, contando com um almoço numa unidade hoteleira local.



A 4.ª concentração nacional Madeira a Vespar está a decorrer desde a passada sexta-feira e prolonga-se até segunda-feira, dia 5 de Outubro.