Fisco recupera 171 milhões à força Só no ano passado foram instaurados 26 mil processos de execução fiscal e realizadas cerca de 4.800 penhoras. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 7 de Outubro.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito a Pede desculpa e não desiste Capitão assume que não devia ter abandonado a Selecção, aceita as consequências da decisão, mas acusa Jorge Jesus de "absoluta quebra de confiança". Aos 41 anos, garante continuar disponível para "competir e ganhar" por Portugal. Uma década de números mostra que a idade não explica tudo.

Outros destaques:

Metade das vagas para novos médicos de família Madeira terá apenas oito lugares para formação na especialidade em 2027

Autonomia no centro do país Rubina Leal abriu em São Bento a Semana da Região

E, por fim, Ataque ao golfe Três manobradoras foram danificadas e um camião-grua incendiado nas obras de ampliação do campo do Porto Santo. Socicorreia apresentou queixa à PJ e admite atrasos na empreitada.

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