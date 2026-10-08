Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, não ficou indiferente, ao momento delicado pelo qual está a passar o filho em virtude da polémica entre CR7 e Jorge Jesus, o seleccionador de Português. Em declarações à revista TV7 Dias, Dolores Aveiro confessou a sua tristeza pelo sucedido.

“Sinto-me triste, é normal. Foi um choque, o meu filho podia sair pela porta grande e assim saiu na porta pequena, mas não faz mal, Deus vai-se encarregar. Ele sempre foi o herói de Portugal. Não o estão a valorizar como deviam."