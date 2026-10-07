Médicos alertam para o aumento do cancro do fígado com campanha nacional

A incidência do cancro do fígado está a aumentar em Portugal, com mais de 1.500 novos casos anualmente, segundo a Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado (APEF), que lançou uma ação nacional de consciencialização sobre a doença.

Sob o mote "A Prevenção faz o Fígado", a iniciativa surge no âmbito do Mês da Consciencialização para o Cancro do Fígado, que se assinala em outubro, e decorrerá nos media e nas redes sociais da associação, durante este mês, com o objetivo de reforçar a importância da prevenção e deteção precoce desta doença, adianta a APEF num comunicado divulgado hoje.

A presidente da APEF, Paula Peixe, citada em comunicado, afirma que esta iniciativa pretende alertar a população para "a importância de prevenir, detetar e tratar esta doença silenciosa, que muitas vezes não provoca sintomas até aos estádios avançados e que é fatal se não for diagnosticada a tempo".

"A maior parte dos fatores de risco para o desenvolvimento de cancro do fígado são modificáveis, e é exatamente por isso que estamos a promover esta campanha", sublinha Paula Peixe.

Como medidas importantes para proteger a saúde do fígado, aponta não consumir bebidas alcoólicas, manter uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável, praticar atividade física regularmente, vacinar-se contra a hepatite B e evitar comportamentos de risco, sexuais ou outros, como a partilha de instrumentos potencialmente contaminados com sangue.

O Carcinoma Hepatocelular representa mais de 90% dos casos de cancro do fígado e surge, maioritariamente, em pessoas que previamente já têm doença hepática, como fígado gordo, hepatite B, hepatite C, entre outras, habitualmente já em fase de cirrose.

Por esta razão, todos os doentes devem ser orientados pelo seu médico e se estiverem nos grupos de risco de desenvolvimento de cancro do fígado, devem realizar rastreio de acordo com o estabelecido (ecografia abdominal alta, semestral), refere a associação.

A APEF reforça que "a prevenção e o diagnóstico atempado das doenças hepáticas desempenham um papel importante na redução do risco de desenvolvimento de cancro do fígado e na melhoria dos resultados do tratamento" e que reconhecer os fatores de risco e adotar hábitos de vida saudáveis são medidas importantes na prevenção de doença hepática.

A Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado é uma associação científica, sem fins lucrativos, que congrega profissionais do setor da saúde que se interessem pelas doenças do fígado e das vias biliares.