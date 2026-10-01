Festa da Escola regressa ao Porto Santo com três dias de arte e saberes

A Festa da Escola regressa ao Porto Santo de 9 a 11 de Outubro, na sua 5.ª edição, com um programa gratuito que cruza arte contemporânea, música, pedagogia, ecologia e gastronomia.

Organizada pela Porta 33, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e a Direcção Regional de Cultura, a iniciativa tem como epicentro a Escola do Porto Santo e estende-se ao Centro Cultural e de Congressos, à Casa Colombo e à praia da Calheta.

A abertura fica a cargo de Pulsar, de Marco Santos, criação colaborativa com participantes da Universidade Sénior e do CACI Porto Santo. No sábado é lançado ‘Eira’, um guia para o Porto Santo a partir da Escola, um dos momentos centrais da edição.

O programa inclui ainda actuação da Orquestra Comunitária da Escola, a Feira de Gastronomia & Artesanato, concertos, uma caminhada na Calheta e cinema ao ar livre. Algumas actividades requerem pré-inscrição.

Pode obter mais informações em porta33.com/festadaescola.html.