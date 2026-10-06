Aguaceiros e trovoada para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para a Madeira, esta quarta-feira, 7 de Outubro, períodos de céu muito nublado, aguaceiros , em especial a partir da manhã, sendo mais frequentes na vertente norte da ilha da Madeira e nas terras altas, podendo ser acompanhados de trovoada.

O vento estará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir do meio da tarde.

Antevista, ainda, uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. Períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial a partir da manhã, podendo ser acompanhados de trovoada. O vento soprará fraco (inferior a 15 km/h).

No que diz respeito ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros, aumentando para

1,5 a 2 metros a partir da tarde e na costa sul inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23/25ºC.