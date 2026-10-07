Projecto ‘Pulsar’ integra ‘Festa da Escola’ da Porta 33

O projecto ‘Pulsar’ apresenta-se esta sexta-feira, no Porto Santo, integrado na ‘Festa da Escola’, iniciativa organizada pela Porta 33 que decorre entre 9 e 11 de Outubro.

Marco Santos, responsável pela apresentação do projecto, explicou ao DIÁRIO que o ‘Pulsar’ é uma prática que promove “um diálogo entre a música, a dança e o teatro”, recorrendo a um único instrumento, o corpo.

A prática tem vindo a ser desenvolvida no âmbito da Companhia do Corpo, sediada em Lisboa e constituída por um elenco fixo de dez pessoas. Paralelamente, Marco Santos tem realizado trabalhos em diferentes locais e contextos, envolvendo directamente as comunidades na criação artística.

No Porto Santo, o ‘Pulsar’ contará com a participação da Universidade Sénior, do CACI e do Coro Comunitário. “O espectáculo tem como temática o encontro, connosco próprios e também com os outros”, explicou o artista.

A apresentação está marcada para as 21 horas desta sexta-feira, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Já a ‘Festa da Escola’ da Porta 33 começa às 15 horas, na antiga Escola da Vila, prolongando-se até domingo com diversas actividades em diferentes espaços do centro da cidade.