Festa da Escola regressa ao Porto Santo com três dias de arte e comunidade

A Festa da Escola regressa ao Porto Santo entre os dias 9 e 11 de Outubro, para a quinta edição de uma iniciativa promovida pela Porta 33 que volta a cruzar arte contemporânea, comunidade e saberes das ilhas. O programa, de participação gratuita, estende-se por diferentes espaços da ilha e inclui exposições, performances, conversas, oficinas, música, gastronomia e artesanato.

A abertura está marcada para sexta-feira, às 15 horas, na Escola do Porto Santo, numa sessão que contará com intervenções do director-geral das Artes, Américo Rodrigues, do director regional da Cultura, José Medeiros Gaspar, da gestora da Reserva da Biosfera da UNESCO – Município do Porto Santo, Licínia Soares, e da directora da Porta 33, Cecília Vieira de Freitas.

Pelas 16 horas, terá lugar o percurso inaugural de 'O Desfazer do Tempo', projecto expositivo que reúne investigações de Nicolás Paris, Baldios Arquitectos Paisagistas e Paulo David Arquitectos, em torno do futuro Jardim da Escola. A proposta cruza arte, arquitectura, ecologia e participação comunitária, incluindo uma instalação no actual pátio asfaltado da escola, onde está prevista a criação do jardim.

Outro dos momentos de destaque da abertura acontece às 21 horas, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com 'PULSAR Encontro', de Marco Santos. O espectáculo cruza música, dança e teatro e resulta de um processo de criação desenvolvido com participantes da Universidade Sénior e do CACI Porto Santo.

O programa prossegue no sábado e no domingo com a iniciativa 'Eira: Guias para o Porto Santo a partir da Escola', que inclui a apresentação de um guia visual e uma sessão dedicada aos contributos para a escola e o território. A Escola do Porto Santo acolherá ainda a Feira de Gastronomia e Artesanato, reunindo produtores, artesãos, associações, escolas e grupos culturais locais.

Entre as propostas do fim-de-semana está também a conversa 'Artes & Pedagogias', no domingo, às 16 horas, que reunirá artistas, curadores e mediadores para discutir as relações entre arte e pedagogia, escolas e espaços de exposição.

O programa completo pode ser consultado aqui.