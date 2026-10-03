Porto Santo leva desafios do turismo insular a São Jorge

O Porto Santo volta a juntar-se às ilhas de São Jorge, dos Açores, e do Sal, de Cabo Verde, para debater os desafios e o futuro do turismo nos territórios insulares. A ilha dourada participa, este fim-de-semana, na 4.ª edição das Jornadas Atlânticas do Turismo (JAT), que arrancou este sábado, no município de Velas, em São Jorge.

A iniciativa, que decorre nos dias 3 e 4 de Outubro, nasce da geminação entre os municípios do Porto Santo, Velas e Sal, aproximando três territórios insulares que têm no turismo um dos principais motores das respectivas economias.

'O Turismo Inteligente nas Ilhas Atlânticas' é o tema escolhido para esta edição, que reúne representantes e especialistas dos três arquipélagos para uma reflexão conjunta sobre os novos desafios colocados ao sector.

Ao longo dos dois dias, o programa divide-se em três grandes painéis. A inteligência artificial abre espaço ao debate através do tema 'A IA no Turismo na Era Digital (Territórios Inteligentes)', seguindo-se uma abordagem à sustentabilidade enquanto pilar do desenvolvimento turístico.

A influência do turismo na qualidade de vida das comunidades locais completa os temas em discussão, numa matéria com particular relevância para destinos insulares como o Porto Santo, onde a actividade turística assume um peso significativo na dinâmica económica e social.

A participação porto-santense insere-se, assim, numa iniciativa que procura não apenas promover a troca de experiências entre os três municípios, mas também encontrar respostas para desafios comuns às ilhas, conciliando o crescimento turístico com a sustentabilidade, a inovação e o bem-estar das populações.

As Jornadas Atlânticas do Turismo prosseguem até domingo, em São Jorge, reforçando uma cooperação que atravessa o Atlântico e une Porto Santo, Açores e Cabo Verde em torno do futuro do turismo insular.