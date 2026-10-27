Guterres alerta para consequências de nova escalada no Médio Oriente

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou esta segunda-feira ao fim dos conflitos no Médio Oriente, alertando que uma ofensiva contra o Irão, e ataques iranianos aos países do Golfo, terá consequências "inimagináveis".

"É absolutamente essencial colocar um fim à escalada", afirmou Guterres durante uma visita oficial ao Egito, numa altura em que aumentam os receios de uma nova ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão.

"É necessário evitar, a todo o custo, que se conjugue um ataque militar maciço contra o Irão com um ataque militar maciço iraniano contra os países do Golfo. As consequências seriam inimagináveis", avisou Guterres.

O secretário-geral das Nações Unidas manifestou a esperança de que os esforços diplomáticos do Egito contribuam para criar condições que permitam o regresso dos Estados Unidos e do Irão à mesa das negociações.

Numa conferência de imprensa realizada na Nova Capital Administrativa egípcia, Guterres elogiou o "trabalho de mediação" desenvolvido pelo Cairo para promover a retoma do diálogo entre Washington e Teerão.

O responsável português apelou à máxima contenção das partes envolvidas no conflito, iniciado no final de fevereiro, insistindo na necessidade de privilegiar soluções diplomáticas.

"Quero transmitir uma mensagem clara e firme às partes: é necessário agir com a máxima contenção e procurar soluções diplomáticas", afirmou Guterres.

As declarações surgem depois de órgãos de comunicação social norte-americanos terem noticiado que os Estados Unidos e Israel estarão a preparar uma nova ofensiva militar contra a República Islâmica nos próximos dias.

O alerta de Guterres coincide também com os preparativos para uma reunião em Teerão entre as autoridades iranianas e representantes da Arábia Saudita, Turquia e Paquistão, destinada a discutir a crise regional.

O Qatar e o Paquistão têm liderado os esforços de mediação entre Washington e Teerão, enquanto o Egito tem desempenhado um papel crescente nos contactos entre o Irão e os países árabes do Golfo Pérsico aliados dos Estados Unidos.

Estes países foram alvo de ataques iranianos durante o conflito, aumentando os receios de uma extensão da guerra a toda a região.

Durante a visita oficial, Guterres reuniu-se com as principais autoridades do país, incluindo o Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi.

O responsável, cujo mandato à frente das Nações Unidas termina no final do ano, reiterou que a diplomacia constitui o único caminho para alcançar uma paz duradoura no Médio Oriente.