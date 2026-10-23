Marítimo goleado em Guimarães

O Marítimo sofreu uma pesada derrota, 0-5, em Guimarães no jogo de abertura da nona jornada da I Liga. Ao intervalo, a equipa verde-rubra já perdia por 0-1, golo de Jakupovic, aos 38 minutos. Na segunda, o Marítimo sofreu mais quatro golos: Paulo Henrique (a.g.), aos 48 minutos; Camara (60), novamente Jakupovic, aos 76, e Mosquera, aos 90. Esta é a derrota mais pesada do Marítimo na presente temporada. Com este resultado, a equipa verde-rubra desceu ao 13.º lugar com oito pontos. Na próxima jornada, o Marítimo recebe o Santa Clara, encontro marcado para 1 de Novembro (domingo),às 18h00.