Uma novidade no onze do Marítimo em Guimarães
Rodrigo Andrade no lugar de Alani é a única novidade na equipa titular do Marítimo para o jogo desta noite, 20h45, diante do Vitória de Guimarães - encontro da nona jornada da I LIga- isto tendo em comparação a última jornada com o FC Porto.
O Marítimo parte para esta jornada no 12.º lugar com oito pontos. O Vitória é 15.º com 5 pontos.
Eis o onze do Marítimo
Vieites, Igor Julião, Romain Correia, Gabor Szalai, Paulo Henrique, Guzzo e Rodrigo Andrade, Tomás Tavares, Maxime Dominguez e Martin Tejón e Butzke.