Câmara de Machico recebeu o novo Comandante do Posto Fiscal da Zona Franca da Madeira

O presidente da Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, recebeu, hoje, no Salão Nobre da autarquia, o novo Comandante do Posto Fiscal da Zona Franca da Madeira/GNR, sediado no Caniçal, 1.º Sargento Fernando Carvalhal, que esteve acompanhado pelo seu adjunto, 2.º Sargento Nelson Florença.

O encontro teve como principal propósito a apresentação de cumprimentos ao executivo municipal, assinalando o início de funções do novo responsável.

Durante a reunião, foram igualmente abordadas diversas matérias de interesse comum, com especial enfoque no reforço das relações institucionais entre as duas entidades. A iniciativa permitiu ainda sublinhar a importância de estreitar laços de colaboração, fomentar a partilha de informação e desenvolver acções conjuntas, tendo em vista a promoção da segurança, da cooperação e do bem-estar da população do concelho.