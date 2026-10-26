Unidades de saúde gastaram mais de 1.828 milhões de euros com medicamentos até Agosto

As unidades locais de saúde (ULS) e os institutos de oncologia gastaram mais de 1.828,4 milhões de euros com medicamentos nos primeiros oito meses do ano, mais 83,3 milhões do que no mesmo período de 2025.

Os dados constam do relatório de agosto da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) sobre a monitorização da despesa com medicamentos nos hospitais e centros de saúde, hoje divulgado, que aponta para um aumento homólogo de 4,8%.

Entre janeiro e agosto, os hospitais foram responsáveis por 97% do total da despesa com medicamentos (mais de 1.771 milhões de euros), enquanto os restantes 3% ficaram a cargo dos cuidados de saúde primários (mais de 57,3 milhões de euros).

Apesar deste aumento de 4,8%, o relatório do Infarmed aponta para uma desaceleração no crescimento da despesa nos primeiros oito meses do ano, tendo em conta que a variação homóloga registada no período de janeiro a agosto de 2025 tinha sido de 14,1%.

De acordo com o relatório, a oncologia é a área terapêutica com maior peso na despesa com medicamentos, com um total de 650,4 milhões de euros, um peso de 35,6% no total da despesa com fármacos nos hospitais.

A seguir à oncologia surge a área terapêutica do VIH, com uma despesa total de 172,8 milhões de euros e um peso total de 9,5% da despesa com medicamentos.

Quanto à despesa por ULS, a de Santa Maria surge destacada, com um gasto em medicamentos que ultrapassou os 213 milhões, seguindo-se a de Coimbra (166,7 milhões) e a de São José (160,2 milhões).

O Infarmed salientou que os valores apresentados no relatório não refletem a totalidade das contribuições resultantes da implementação do acordo entre o Governo e a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e dos contratos de financiamento.

Na prática, ao valor total dos gastos do serviço público com medicamentos serão deduzidas as contribuições e devoluções ao SNS por parte da indústria farmacêutica.

No Orçamento do Estado de 2026, o Governo previa poupar mais de 200 milhões de euros com medicamentos e material de consumo clínico no SNS.

Em 2025, o SNS gastou 1.893,8 milhões de euros em comparticipações de medicamentos (ambulatório) e 2.523,2 milhões nos hospitais e centros de saúde.

Este ano, até agosto, a despesa foi de 1.338,5 milhões de euros em comparticipação de medicamentos (ambulatório) e 1.828,4 milhões nos hospitais e centros de saúde.