Concursos de obras públicas promovidos até Setembro caem 29% para 6.166 milhões de euros

O volume global de concursos de obras públicas promovidos até final de setembro diminuiu 29% em termos homólogos, para 6.166 milhões de euros, divulgou hoje a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas Nacional (AICCOPN).

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN, no mesmo período foram promovidos 4.316 concursos públicos, uma redução de 30% face aos 6.196 procedimentos registados nos primeiros nove meses de 2025.

Até setembro, o valor adjudicado em contratos de empreitadas públicas resultantes de concurso público somou 2.591 milhões de euros, o que representa uma quebra de 52% relativamente ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a AICCOPN, "esta evolução foi particularmente influenciada pela adjudicação, no período homólogo, da primeira fase da concessão da Linha de Alta Velocidade (Porto--Oiã), avaliada em cerca de 1.700 milhões de euros".

Em sentido contrário, a contratação por ajuste direto/consulta prévia registou uma evolução homóloga positiva de 32%, totalizando 713 milhões de euros.

Globalmente, os contratos de empreitada registados no Portal Base ascenderam a 3.581 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma diminuição homóloga de 43%.

"Esta redução, embora significativamente influenciada pelo efeito associado ao contrato da Alta Velocidade, é uma tendência que tem vindo a agravar-se", nota a AICCOPN.