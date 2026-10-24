Karcocha dá espectáculo em Santa Cruz

O artista chileno Karcocha foi, esta tarde, uma das principais atracções do Madeira Street Arts, que teve lugar em Santa Cruz.

Conhecido pela sua comédia física, irreverência e capacidade de improvisação, o artista levou humor e animação às ruas da cidade, num espectáculo marcado pela interacção com o público.

A actuação, agendada para as 17 horas, era um dos momentos mais aguardados da programação do festival, que aposta na arte de rua e na proximidade entre artistas e espectadores.

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

Madeira Street Arts Festival estreia-se em Santa Cruz Estátuas vivas, ballet, breaking e comédia marcaram a programação da 8.ª edição do evento, que leva a arte de rua ao Largo da Igreja durante a tarde deste sábado

O Madeira Street Arts Festival chegou esta tarde, pela primeira vez, a Santa Cruz, levando animação e diferentes expressões artísticas ao Largo da Igreja, no âmbito da 8.ª edição do evento, que decorreu durante o dia de hoje.

Com esta estreia, a iniciativa alargou a sua presença a mais um concelho e transformou o espaço público num palco para diferentes formas de expressão artística e aproximando os espectáculos dos habitantes e visitantes.