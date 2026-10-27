Explora Journeys regista crescimento no mercado português

A Explora Journeys tem prevista passagem pela Madeira durante o Inverno de 2026-2027. O navio 'Explora I' fará escala na Região a 5 de Novembro, seguindo depois numa rota transatlântica com destino às Caraíbas, estando também agendada uma escala do 'Explora II' para os dias 18 e 19 de Dezembro.

Segundo Renato Reis, director comercial da marca, os navios destacam-se pelo segmento de luxo dentro do grupo MSC, oferecendo uma capacidade aproximada de 900 passageiros.

As declarações foram feitas esta terça-feira, no âmbito de uma visita ao navio ‘MSC Meraviglia', que chegou hoje ao Funchal de onde parte à meia-noite para Boston.

A companhia Explora Journeys aposta num serviço altamente diferenciado, com rácios de 1,25 hóspedes por passageiro (tripulação mais dedicada) e experiências direccionadas a turistas que procuram destinos distintos num ambiente mais recatado e requintado.

De resto, o mercado português tem demonstrado uma procura crescente, revelou Renato Reis, adiantando que já há reservas feitas a partir da Madeira para viagens da companhia.