União da Bola volta a treinar no campo do Liceu após obras

As equipas e atletas do União da Bola Futebol Clube voltaram, ontem, a treinar no Campo Adelino Rodrigues, no Liceu Jaime Moniz, uma vez que estão concluída as obras de reabilitação daquela infraestrutura, que se prolongaram por cerca de um mês. Agora que está de regresso a ‘casa’, o clube divulgou uma nota de agradecimento às entidades que contribuíram para manter a actividade desportiva.

As palavras de gratidão foram dirigidas ao Clube Futebol Andorinha e ao seu presidente, Duarte Santos, que colocaram o seu campo à disposição do União da Bola para os seus treinos, estendendo-se o agradecimento à Sociedade de Desenvolvimento pela cedência do Centro Desportivo da Madeira (Ribeira Brava).

A nota de imprensa assinada pelo presidente Rómulo Coelho dirige ainda um “agradecimento especial à PATRIRAM, à Direcção Regional do Desporto e à Associação de Futebol da Madeira, pelo trabalho desenvolvido e pela colaboração na procura de soluções para minimizar os constrangimentos decorrentes desta intervenção” no campo do Liceu.

O clube destaca o facto de as obras no campo do Liceu terem ficado concluídas antes do prazo previsto. “Estes gestos demonstram que, quando existe colaboração, solidariedade e espírito de entreajuda, é possível ultrapassar dificuldades e encontrar respostas em benefício do desporto e de todos aqueles que dele fazem parte. A reabilitação do Campo Adelino Rodrigues é um passo importante para a melhoria das condições da prática desportiva, para que todos os clubes possam, usufruir de instalações renovadas, seguras e adequadas às suas necessidades”, lê-se na mesma nota.

Aquando do início das obras no campo do Liceu, o União da Bola Futebol Clube tinha divulgado um comunicado crítico sobre a forma como tinha sido conduzido aquele procedimento.