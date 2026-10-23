Filipe Pires lidera Rally Madeira Legend

Filipe Pires, ao volante de um Mitsubishi Lancer Evo X, terminou o primeiro dia do Rally Madeira Legend na liderança da classificação, com uma vantagem de 10,7 segundos sobre Bernardo Sousa, que conduz um Ford Fiesta S2000. A prova, organizada pelo Club Sports da Madeira, prossegue este sábado com mais seis classificativas.

A primeira etapa ficou marcada pela competitividade entre os dois pilotos, que dividiram entre si as vitórias nas quatro classificativas disputadas. Bernardo Sousa sofreu, contudo, uma penalização de 10 segundos, que acabou por influenciar a diferença na classificação. Sem essa penalização, a distância entre os dois seria de apenas 0,7 segundos, deixando antever uma segunda etapa disputada até ao fim.

Rui Pinto, aos comandos de um Ford Focus RS WRC, ocupa a terceira posição, a 53,6 segundos do líder. O italiano Renato Travaglia, em BMW M3, é o melhor piloto estrangeiro, encontrando-se no quarto lugar, a 1 minuto e 6,9 segundos de Filipe Pires. João Martins, em Citroën Saxo, ocupa a quinta posição, a 9,3 segundos de Travaglia.

Patrick Snijers, ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth 4x4, segue no sexto posto. O lote dos dez primeiros classificados inclui ainda Mário Ramos, em Toyota Corolla GTi, Rui Soares, em Subaru Impreza, David Ferreira, em BMW E30, e João Sousa, em Peugeot 205 GTi.