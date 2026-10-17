Joana Soares: "O percurso estava óptimo"

Joana Soares venceu a prova feminina de 15 quilómetros do Ecotrail, numa corrida em que uma situação no percurso obrigou a atleta a adaptar o ritmo.

"Metade dos atletas da frente, os quatro ou cinco primeiros, fizeram um percurso e os restantes fizeram outro", explicou, referindo que o cruzamento com outros participantes exigiu maior atenção para manter a posição.

Apesar desse contratempo, a vencedora considerou que o percurso estava "óptimo" e destacou as condições meteorológicas favoráveis. "O tempo estava óptimo, um dia de sol, bom para fazer competições", afirmou.

Joana Soares deixou ainda a expectativa de que "para o ano vai haver mais provas".