Gente de todas as idades ocupa Avenida da Liberdade, em Lisboa e pede greve geral

Milhares de pessoas de todas as idades ocuparam esta tarde a Avenida da Liberdade, em Lisboa, num protesto encabeçado por uma faixa com o apelo a uma greve geral pela habitação.

"Agora que estamos juntas/Agora que, sim, nos veem/Abaixo o Montenegro, que vai cair, vai cair/E viva o povo unido, a resisitir, a resisitir" é um dos hinos dos mais recentes protestos, conhecidos como Acampada, que têm juntado milhares de pessoas nas ruas de várias cidades do país.

Habituada a enchentes nas celebrações do 25 de Abril, a Avenida da Liberdade acolheu hoje uma variedade de coletivos, associações e movimentos, apoiados por dirigentes partidários e sindicais.

Aquilo que tem sido referido sobretudo como um protesto jovem atraiu pessoas de diferentes idades, muitas famílias com crianças e também gente mais velha que ainda guarda fresca a memória da ditadura.

"Não é egoísmo, é resistência", respondia assim um cartaz às declarações do primeiro-ministro, Luís Montenegro, comentando os manifestantes que acampavam em Lisboa e no Porto, em defesa de melhores condições de vida e uma habitação digna.

Millhares de manifestantes chegam com bombos entre aplausos à Praça D. João I no Porto

Milhares de manifestantes chegaram hoje à Praça D. João I, no Porto, para se juntarem a outras centenas de populares que aguardavam a manifestação ao som de música, sol e sob a vigilância de dezenas de polícias de intervenção.

Foi pelas 17:15, com a frase de ordem "Direito à habitação" e ao som de batuques, bombos e palmas, que a população recebeu de pé milhares de manifestantes que saíram hoje da Praça da Batalha, no Porto, pelas 16:30.

Em declarações à Lusa, o subintendente da PSP, R. Silva, avançou que saíram esta tarde da Praça da Batalha, no Porto, cerca de "600 manifestantes", em direção à Praça D. João I, mas a Lusa constatou no local que ao longo do percurso pelas várias artérias do coração da baixa do Porto, se iam juntando várias centenas de pessoas, com destino à Praça D. João I.

Ao som do poema "Pedra Filosofal" (1956), escrito por António Gedeão e cantado por Manuel Freire, e com canções de intervenção e hinos da resistência em Portugal, como músicas de José Afonso e temas como "Com um brilhozinhos nos olhos", de Sérgio Godinho, várias centenas de populares aguardavam a chegada de milhares de manifestantes que estão hoje na rua a lutar contra os preços elevados da habitação.

À Lusa, Maria Magalhães, 73 anos, nascida em Esposende e que veio viver para o Porto, está vestida de negro, sentada nas escadas da Praça D. João I, à espera dos manifestantes, com quem diz concordar.

"Apelo às pessoas que estão a governar que olhem para este problema da habitação. O custo de vida, as habitações que os jovens não conseguem suportar e não conseguem comprar casa. Não me admira nada que a juventude se esteja a unir para que possam ter um futuro mais digno - constituir família e ter um futuro digno", declarou.

Foi na Praça D. João I que no dia 15 de outubro se registou uma carga policial que provocou 37 feridos e que foi anunciado estar em investigação pelo Ministério Público.

Na Praça D. João I observam-se dezenas de lonas, colchões, tapetes e mantas arrumadas para a possível acampada esta noite.

A manifestação no Porto junta-se às manifestações que estão a acontecer noutras cidades do país e noutros estados europeus, como Espanha, França, Itália e Bélgica.