Disponível on-line plataforma com informação de associações culturais de todo o país

A plataforma 'on-line' da Rede Nacional de Associações Culturais (RNAC), que ao dia de hoje reúne informações de mais de duas centenas de entidades de todo o país, já pode ser consultada.

Promovida pela associação cultural Lúcia-Lima, sediada em Cadima, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, a RNAC nasceu para mapear, ligar e dar visibilidade à diversidade do tecido associativo cultural português, e tem na plataforma 'online' a sua ferramenta central.

De acordo com o presidente da Lúcia-Lima, Johnny Gil, a plataforma incluía, ao dia de hoje, informação relativa a 234 associações culturais de todo o país: onde estão ou em que áreas culturais trabalham, por exemplo.

A ideia de criar a RNAC surgiu no período pós-pandemia da Covid-19, acontecimento que levou ao encerramento de algumas associações, tendo entretanto também sido criadas outras.

"Não havia comunicação, e continua às vezes a não haver, entre associações. Esta ferramenta serve para aproximar as associações e para criar essa rede, essas sinergias, esse diálogo entre elas", referiu Johnny Gil.

A plataforma foi criada a pensar nas associações, mas pode ser acedida por qualquer pessoa. A ideia é que, por exemplo, alguém que se desloque a determinada zona do país, ou se mude para outra localidade, e queira saber que associações culturais por ali existem consiga aceder facilmente a essa informação.

"Agora é um processo contínuo, para as associações que faltam se inscreverem, para termos uma base de dados cada vez maior", disse Johnny Gil.

As associações interessadas em aderir à RNAC podem fazê-lo através de um formulário disponível na plataforma, em www.rnac.pt.