Madeira tem menos 461 desempregados do que há um ano

A Madeira terminou Setembro com 5.006 desempregados inscritos nos serviços de emprego, menos 461 do que no mesmo mês de 2025, o que representa uma redução de 8,4%. Contudo, face a Agosto, registou-se um aumento de 135 pessoas, equivalente a 2,8%, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A Região apresentou a segunda maior redução homóloga do desemprego entre as regiões do País, apenas ultrapassada pelo Norte (-16,7%). Ainda assim, a descida madeirense ficou aquém da média nacional, que atingiu 10,1%.

Durante Setembro, inscreveram-se 1.020 desempregados na Madeira, mais 334 (+48,7%) do que em Agosto e mais 22 (+2,2%) relativamente ao mesmo mês do ano passado.

No final do mês, estavam disponíveis 405 ofertas de emprego na Região, menos 77 (-16%) do que um ano antes.

A nível nacional, o desemprego registado fixou-se em 271.984 pessoas, menos 30.616 do que em Setembro de 2025. Comparativamente a Agosto, verificou-se uma diminuição de 1.739 desempregados (-0,6%), contrariando a subida observada na Madeira.