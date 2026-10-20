Madeira regista 15% das casas vendidas em menos de sete dias

Cerca de uma em cada oito casas anunciadas para venda em Portugal foi vendida em menos de sete dias, no terceiro trimestre de 2026. Na Região Autónoma da Madeira, 15% dos imóveis foram transaccionados neste curto espaço de tempo, segundo uma análise divulgada esta terça-feira, 20 de Outubro, pelo Idealista.

Os dados colocam a Madeira entre os territórios com maior percentagem de vendas rápidas no país, apenas atrás da ilha de São Miguel, que lidera com 19%, de Viana do Castelo (18%) e do Porto (17%). Braga e Aveiro também registam 15%.

Ao nível das cidades, o Funchal apresenta uma percentagem de 12% de casas vendidas em menos de uma semana, colocando-se entre as capitais de distrito e regiões autónomas com maior expressão neste indicador. Ponta Delgada lidera a lista, com 16%, seguida de Aveiro (15%) e do Porto (14%).

A nível nacional, a análise revela que 18% das casas foram vendidas entre uma semana e um mês, enquanto 27% permaneceram no mercado entre um e três meses. A maioria dos imóveis, correspondente a 37%, demorou entre três meses e um ano a ser vendida. Já 6% estiveram anunciados durante mais de um ano.

Os resultados evidenciam diferenças significativas entre os mercados imobiliários nacionais, com alguns territórios a registarem uma maior rapidez na concretização dos negócios e outros a apresentarem períodos de comercialização mais prolongados.