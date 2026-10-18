Macron promete responsabilizar quem "tentou derrubar a República"

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu hoje responsabilizar quem "tentou derrubar a República", num discurso à nação após os incidentes violentos que ensombraram os protestos nacionais contra o aumento do custo de vida e as condições do ensino.

"Aqueles que saquearam terão de indemnizar pelos danos, e aqueles que tentaram derrubar a República serão responsabilizados", disse o chefe de Estado francês na intervenção.

Macron apontou a "violência desenfreada" por parte de "elementos de grupos radicais de extrema-esquerda, aos quais se juntaram inúmeros criminosos", expressando a "raiva" e a "vergonha" da população francesa perante os atos de violência ocorridos à margem das manifestações de sábado.

"Todos nós sentimos esta noite raiva e vergonha", declarou o Presidente de França, apelando a que não se "confundam" os manifestantes com "reivindicações legítimas" com "aqueles que destruíram, partiram e saquearam".

"Ver as ruas das nossas cidades assim devastadas é insuportável", lamentou no discurso dirigido aos franceses, garantindo ainda "apoio" aos comerciantes afetados pelas pilhagens.