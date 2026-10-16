Eduardo Jesus destaca criatividade das ilhas

A condição insular influencia a forma de pensar, imaginar e criar, tornando a Madeira diferente de outros territórios. Esta foi uma das ideias centrais da intervenção de Eduardo Jesus na Mesclarte’26, onde destacou a ligação entre a identidade madeirense, a paisagem, a memória e a criatividade.

“Vivemos numa sociedade de muita opinião e pouca realização”, afirmou, sublinhando que “aqueles que fazem são os fazedores que marcam a diferença”. O responsável felicitou Sérgio Gonçalo pela 12.ª edição da iniciativa e reconheceu o contributo da comunicação social, em particular do DIÁRIO de Notícias, para a divulgação do projecto.

Na sua reflexão sobre a criação artística nas ilhas, Eduardo Jesus percorreu diferentes áreas, da pintura à literatura, da música à arquitectura, salientando a forma como a paisagem, a vida quotidiana e a experiência insular inspiram artistas e criadores.

A gastronomia mereceu igualmente destaque, com uma referência aos chefes enquanto protagonistas de experiências que permanecem na memória das pessoas. “O que sai das vossas mãos, do vosso engenho e da vossa criatividade é aquilo que marca a diferença”, salientou.

A terminar, evocou o pensamento de Erich Fromm, associando a criatividade à capacidade de pensar de forma autónoma, amar e criar. Deixou ainda uma reflexão sobre a necessidade de aceitar o desconhecido e encontrar novas formas de olhar para o mundo