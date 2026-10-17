Ministro dos Negócios Estrangeiros russo desloca-se a Teerão na segunda-feira

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, vai na próxima segunda-feira ao Irão para contactos com o homólogo iraniano sobre as medidas adotadas por Moscovo para resolver o conflito com os Estados Unidos e Israel.

Em conferência de imprensa, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse hoje que os dois ministros pretendem discutir detalhadamente as questões regionais e internacionais, com ênfase na situação em torno do Irão e nos "passos dados pelo lado russo" sobre o aliviar da tensão.

Zakharova salientou que a situação atual "é culpa dos Estados Unidos e de Israel" e que países próximos de Moscovo no Médio Oriente e no Golfo Pérsico foram "arrastados" para a situação, referindo-se aos ataques iranianos contra as infraestruturas civis de alguns Estados da região.

Antes da deslocação ao Irão, Lavrov vai participar, no Bahrein, numa nova ronda de diálogo entre a Rússia e o Conselho de Cooperação do Golfo.

O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou na semana passada, num contacto telefónico com o homólogo norte-americano, Donald Trump, que os Estados Unidos e o Irão "podem e devem" chegar a um acordo de paz.

"Putin enfatizou especialmente que o potencial da diplomacia em relação ao Irão está longe de se ter esgotado e que as partes podem e devem chegar a um acordo", afirmou Yuri Ushakov, conselheiro de Política Internacional da Presidência russa.

Putin já tinha destacado que Teerão faz "tentativas reais" para pôr fim ao conflito, acrescentando que se mantém a proposta russa sobre o transporte do urânio enriquecido iraniano para a Rússia como possível saída para o impasse.

Em resposta, Donald Trump agradeceu o envolvimento de Moscovo na resolução da situação sobre o Irão.