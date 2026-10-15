A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira, 15 de Outubro, aponta que a culpa não é do tecto. A ANAC, entidade reguladora da aviação civil, não associa o aumento do preço das viagens ao fim do limite nos reembolsos. A monitorização das tarifas vai continuar.

Prontos para avançar estão 124 militares do Regimento de Guarnição Nº3, que amanhã completa 33 anos. Os operacionais estão preparados para integrar a força de resposta rápida da União Europeia.

Nesta edição fique a saber, também, que comprar ou arrendar é uma dor de cabeça. A Madeira é a região onde é mais difícil adquirir casa. Na tabela das rendas acessíveis o Funchal tem dos valores mais altos.

Destaque, igualmente, para a meta da reciclagem que ainda está longe e para o brinde na América que tem estado entre a polémica e o retorno.

Estas e outras notícias poderá ler na edição de hoje do seu DIÁRIO, disponível tanto em papel como em formato e-paper. E para acompanhar esta jordada informativa ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!