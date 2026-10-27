Projecto Ruído apela à participação na manifestação pelo direito à habitação na Madeira

O Núcleo Regional da Madeira do Projecto Ruído apela à participação de toda a população, e em especial da juventude madeirense, na manifestação promovida pelo movimento Porta a Porta, que se irá realizar no próximo dia 14 de Movembro de 2026, pelas 11h00, na Rua Fernão de Ornelas, no Funchal.

"A habitação constitui hoje um problema gravíssimo e insustentável na Região Autónoma da Madeira. A escalada incomportável dos preços do mercado imobiliário, aliada à precariedade laboral e aos baixos rendimentos, têm empurrado centenas de famílias e, sobretudo, os jovens para uma situação de total vulnerabilidade e exclusão. Para a juventude madeirense, a emancipação e a construção de um projecto de vida independente tornaram-se numa miragem inacessível, ameaçando o futuro de toda uma geração que se vê forçada a adiar ou a abandonar os seus planos de vida na nossa terra", refere em nota à imprensa.

Diz ainda que "a crise da habitação na Madeira não é apenas uma questão económica; é uma emergência social e um ataque directo ao direito fundamental a uma habitação condigna, consagrado na Constituição". "O silêncio e a inacção perante este cenário já não são toleráveis", critica.

O Núcleo Regional do Projecto Ruído sublinha que "só com a união, a voz activa e a mobilização nas ruas será possível inverter este rumo e exigir respostas concretas e imediatas por parte dos poderes públicos".

É urgente implementar medidas eficazes que regulem o mercado, apoiem o arrendamento acessível e garantam o direito à habitação para quem aqui vive e trabalha". Núcleo Regional da Madeira do Projecto Ruído

Por fim, reforça o apelo à participação na manifestação.