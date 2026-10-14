Movimento Porta a Porta e Sindicato apelam à participação na manifestação de 17 de Outubro

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro-Sul e Regiões Autónomas e o Núcleo Regional do Movimento Porta a Porta apelam à participação dos trabalhadores e da população em geral na manifestação nacional convocada para sábado, 17 de Outubro, na Madeira.

A iniciativa é promovida pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM), estando a concentração agendada para as 10h00, na Rua do Bom Jesus, no Funchal. A manifestação seguirá depois em direcção à Rua Dr. Fernão Ornelas.