Carlos André Gomes lamenta perda de "verdadeiro leão do Almirante"

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, lamentou, esta terça-feira, o falecimento de José Milagres, uma das figuras mais acarinhadas da história do clube, considerando tratar-se de uma "enorme perda para o universo maritimista".

Numa reacção à morte do histórico massagista, carinhosamente conhecido por 'Txitxo', o dirigente destacou as qualidades humanas de quem dedicou mais de quatro décadas aos escalões de formação dos 'verde-rubros'.

Morreu José Milagres, o eterno 'Txitxo' do Marítimo Figura incontornável do clube 'verde-rubro', dedicou mais de quatro décadas à formação e marcou várias gerações de atletas

"Representava a essência de um verdadeiro leão do Almirante, resistente e ao mesmo tempo bondoso com todos aqueles com quem se cruzava", afirmou Carlos André Gomes.

O presidente maritimista recordou ainda um dos gestos mais característicos de José Milagres, que se tornou conhecido por distribuir doces aos jovens atletas antes dos encontros.

A todos brindava com o famoso 'prémio de jogo' que adocicava a boca.

Carlos André Gomes terminou a homenagem com uma mensagem de reconhecimento e saudade: "O Sr. Milagres será sempre uma figura ímpar e que perdurará na memória daqueles que diariamente o contactavam. Paz à sua alma."