O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reafirmou que espera contar com Cristiano Ronaldo para que Portugal possa revalidar o título da Liga das Nações, apesar do polémico abandono do capitão do último estágio da selecção.

“Acho que tudo já foi dito pelo nosso capitão, que tudo já foi dito pelo nosso seleccionador nacional, tudo já foi dito pela Federação Portuguesa de Futebol. Estamos todos juntos. Iniciámos um processo com 25 jogadores. Aquilo que queremos todos é ganhar a Liga das Nações e, por isso, contamos com todos. Obviamente que o nosso capitão Cristiano Ronaldo é uma das peças fundamentais para conseguir isso.”

Questionado se Cristiano Ronaldo tem condições para regressar à selecção Nacional depois das críticas que fez ao seleccionador, Jorge Jesus, o presidente da FPF não tem dúvidas em relação a isso.

“É evidente que Ronaldo tem condições para regressar. Isso já foi demonstrado pela sua própria intenção na carta que escreveu, já foi dito pelo próprio seleccionador nacional, a Federação Portuguesa de Futebol também já deu a sua opinião e, por isso, aquilo que tenho dito é que agora é o momento da tranquilidade, de sentarmo-nos todos à mesa e de encontramos as boas soluções.” Declarações à saída da Câmara Municipal do Funchal depois a assinatura de um protocolo de cooperação entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Funchal e Associação de Futebol da Madeira.

Protocolo entre Federação Portuguesa de Futebol, Câmara do Funchal e AF Madeira

Foi assinado hoje um protocolo de cooperação entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Câmara Municipal do Funchal e Associação de Futebol da Madeira e que visa ajudar a AF Madeira a promover vários eventos ao longo do ano bem como modalidades por si tuteladas. A cerimónia decorreu na Câmara Municipal do Funchal e contou com a presença dos presidentes dos referidos organismos: Jorge Carvalho (Câmara do Funchal), Pedro Proença (FPF) e Rui Coelho (AF Madeira).

Este protocolo foi assinado hoje em virtude do presidente de FPF estar durante o dia na Madeira para a reunião que a Federação Portuguesa de Futebol vai realizar esta tarde, na Câmara Municipal do Funchal, no âmbito da descentralização que o órgão federativo estar a ter pelos diversos distritos.