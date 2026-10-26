Há obras cuja importância se percebe no dia a dia, muito antes de se olhar para o valor do investimento. Está no caminho que passa a servir melhor quem ali mora e trabalha, no acesso que facilita uma deslocação e no espaço público que ganha novas condições para os munícipes. É com essa atenção às necessidades de cada lugar que o meu executivo tem vindo a preparar novos investimentos, procurando dar resposta a problemas antigos e melhorar as condições de vida nas diferentes freguesias da Ribeira Brava.

Na Tabua, a nova praceta representará um investimento de 350 mil euros, criando um espaço público mais qualificado. A estrada da Candelária, com um investimento superior a 500 mil euros, a estrada do Tranqual, na ordem dos 500 mil euros, e a estrada da Pedra, cujo investimento deverá atingir um milhão de euros, a rua dos dragoeiros, com um investimento superior a 1.5 milhões, são intervenções em curso para melhorar a mobilidade e as acessibilidades. A estas juntam-se a intervenção já concluída na Trompica, no valor de 60 mil euros, o alargamento da estrada no Lugar da Serra, na Tabua, na ordem dos 150 mil euros, a recuperação da Casa Paroquial da Tabua, num investimento de 70 mil euros, que permitirá valorizar um edifício ligado à vida da comunidade.

Mas os investimentos não se ficam por aqui. A ligação ao Curral Jangão, com um custo previsto de 140 mil euros, e a estrada das Fontes, num investimento de 200 mil euros, deverão avançar em breve. Temos igualmente em preparação intervenções no Caminho do Lombo do Moleiro, no Caminho da Amoreira e na praceta da Serra de Água. São obras com dimensões e características diferentes, mas que respondem a necessidades dos munícipes, sobretudo nas localidades onde melhorar um acesso pode fazer uma diferença significativa na vida de quem ali reside.

A par destas intervenções, temos quatro projetos agrícolas concluídos, prontos para serem submetidos a financiamento logo que estejam disponíveis os mecanismos do quadro comunitário. Queremos aproveitar essas oportunidades para melhorar as condições de trabalho dos nossos agricultores e facilitar o acesso às explorações agrícolas. Importa ainda destacar os projetos da frente-mar, atualmente em discussão pública, e do Miradouro de São Sebastião, dois investimentos estruturantes pela dimensão e pelo contributo que poderão dar à valorização e ao desenvolvimento do concelho.

A habitação é outra das nossas prioridades. A entrega de 17 fogos a custos acessíveis na Tabua e de seis habitações sociais no Campanário representa uma resposta concreta para 23 famílias. Na Tabua, o investimento do Governo Regional ronda os 2,98 milhões de euros, enquanto no Campanário a recuperação da antiga Escola do Porto da Ribeira, pelo Município, permitiu criar seis habitações, num investimento próximo dos 960 mil euros.

Esta resposta assume particular importância para os jovens que pretendem permanecer no concelho, iniciar uma vida autónoma e constituir família. Sabemos que o acesso à habitação é hoje uma das maiores dificuldades que enfrentam e que não podemos ficar pelas soluções já concretizadas. Por isso, concluímos a revisão da Estratégia Local de Habitação e lançámos a Carta Municipal de Habitação para consulta pública, enquanto procuramos terrenos que permitam ampliar a oferta e preparar novos investimentos nesta área.

Foi também sobre estes desafios que se refletiu na 7.ª edição da Academia Política da JSD, realizada na Ribeira Brava. A habitação, a saúde mental, o empreendedorismo, a mobilidade, a tecnologia e a inteligência artificial estiveram entre os temas debatidos, numa iniciativa que trouxe para a discussão questões importantes para as novas gerações. São preocupações que merecem atenção e que devem estar presentes nas decisões de quem tem responsabilidades públicas.

É com esta visão que queremos continuar a trabalhar. De um lado, obras que resolvem problemas antigos, melhoram acessos e valorizam as nossas freguesias. Do outro, investimentos e respostas que procuram acompanhar as necessidades das famílias e criar condições para que os mais jovens possam escolher a Ribeira Brava para viver e trabalhar. Temos muitos projetos pela frente e a responsabilidade de lhes dar continuidade, sem perder de vista aquilo que mais importa, as pessoas e as suas necessidades.