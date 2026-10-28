Assaltante de embaixada de Israel em Belgrado é morto após atacar polícia com faca

Um jovem armado com facas atacou um guarda no exterior da Embaixada de Israel em Belgrado e foi morto ao início desta madrugada, informaram hoje a polícia e o Governo sérvios.

O ministro do Interior, Ivica Dacic, afirmou que a polícia está a tratar o incidente como um "ataque terrorista", tendo elevado o nível de alerta terrorista ao máximo e reforçado a presença policial em locais-chave.

O ministro revelou que o agressor era menor de idade e tinha duas facas, tendo atacou o membro da polícia, gritando "Allahu Akbar", ou "Deus é grande" em árabe.

Police officers and forensic experts work outside the Israeli Embassy in Belgrade, Serbia, after a knife-wielding assailant was shot dead at the scene. https://t.co/I276BwuZwk — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 28, 2026

Dacic acrescentou que o agente da polícia, que ficou ligeiramente ferido no rosto, matou o agressor em legítima defesa.

Fotografias da polícia tiradas no local mostrarm uma cabina do guarda no exterior da embaixada e a área isolada com fita policial, para além de agentes fortemente equipados nas proximidades.

O Governo sérvio acredita que o agressor era natural da cidade de Sabac, no oeste da Sérvia, ainda segunda Dacic.

O governante sérvio referiu que as agências de segurança do país vinham a monitorizar o agressor, que, segundo o ministro, era um apoiante do grupo Estado Islâmico.

🇷🇸🇮🇱 A teenager shouting “Allahu Akbar” stabbed a police officer outside Israel’s embassy in Belgrade before being shot dead by the guard. Israel and another false flag operation? Wouldn’t be surprising https://t.co/i8rI7suSLL — Saviour (@s2funcensored) October 28, 2026

Dacic afirmou ainda que o jovem divulgava a "bandeira preta em apoio ao Estado Islâmico na sua conta do Instagram".

O ataque de hoje ocorre poucos dias depois de a Sérvia ter realizado, no domingo, eleições legislativas antecipadas decisivas, nas quais o antigo presidente Aleksandar Vucic, há muito no poder, foi derrotado por um movimento liderado por jovens, após quase dois anos de protestos contra as suas políticas.

Vucic e os seus aliados continuam a controlar a polícia, uma vez que o novo governo ainda não foi formado.

Em junho de 2024, um agressor armado com uma besta feriu um agente da polícia sérvia em serviço de segurança à Embaixada de Israel em Belgrado. Também nesse incidente, o agressor foi abatido por um guarda sérvio.