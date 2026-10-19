Habitação e custo de vida continuam a marcar a imprensa

A habitação, a imigração, o custo de vida e o futuro da TAP, ainda marcam as primeiras páginas da imprensa generalista e económica desta segunda-feira, 19 de Outubro de 2026, num dia em que também sobressaem as tensões sociais na Europa, a guerra na Ucrânia e o futebol nas competições europeias e da Taça de Portugal. O ciclismo de pista merece igualmente amplo destaque, depois das medalhas conquistadas por Iúri Leitão e Ivo Oliveira nos Mundiais de pista.

No Correio da Manhã destaca-se a presença de imigrantes em situação ilegal alojados em esquadras da PSP, onde aguardam decisões judiciais, e a contestação à aprovação do Orçamento do Estado, com os portugueses a rejeitarem a pressa de Carneiro. Na habitação, dá voz aos acampados que prometem resistir: "Daqui ninguém nos tira". O jornal noticia ainda que os croquetes e os rissóis vão sair das ementas escolares e que o Governo terá deixado cair um plano de apoio às vítimas de crimes. Entre os casos de polícia, refere a violação de uma enteada menor por um motorista, em Paços de Ferreira. Na actualidade internacional, destaca os ataques ucranianos a refinarias russas e a reacção do Papa, que agradeceu aos médicos e aos fiéis. No desporto, Marco teme perder Palhinha, há clubes europeus atentos a Suárez e Samu aponta à titularidade. Donald Trump também surge em destaque por provocar Taylor Swift no TikTok.

O Público abre com a habitação, com a notícia de que políticos envolvidos na alteração das leis do arrendamento são proprietários de mais de mil imóveis. Na procriação medicamente assistida, o Ministério da Saúde prepara-se para aumentar os pagamentos aos dadores e abrir o Serviço Nacional de Saúde aos bancos privados. Em França, Emmanuel Macron promete mão firme perante a violência e fala em "raiva e vergonha". O futuro da TAP é tema de opinião, com Miguel Pinto Luz a defender um debate sem dogmas sobre a venda dos restantes 50,1% da companhia aérea. O jornal anuncia ainda um novo inquérito destinado a avaliar os hábitos alimentares dos portugueses.

No Diário de Notícias noticia-se o pedido da Ordem dos Médicos para reforçar a fiscalização dos conteúdos sobre saúde divulgados na Internet. A violência em França continua em destaque, com Macron a afirmar que "nada pode justificar e nada vai desculpar estas ações". Na saúde, uma paciente do Amadora-Sintra acusa uma médica de a ter ameaçado com uma maldição por ter abortado. O jornal recorda Joaquim Letria, falecido em 2026, destacando o gosto pela escrita e a defesa dos mais fracos, antes de evocar Tintim. No desporto, realça o melhor Mundial de ciclismo de pista de sempre para Portugal e a medalha de ouro de Iúri Leitão, além da prata conquistada por Iúri Leitão e Ivo Oliveira no Madison. A guerra na Ucrânia, com um ataque a São Petersburgo, também merece destaque. Em Cabo Verde, Joana Rosa afirma ser uma mulher sem medo, preparada e experiente. Rui Rio considera que Luís Neves está a provocar um "desgaste brutal" no PSD, com "consequências estruturais". O jornal publica ainda uma entrevista a Alexandre Nobre Pais, responsável pela Museus e Monumentos de Portugal, e apresenta os livros da semana.

O Jornal de Notícias salienta o impacto da inflação, que reduz para metade o ganho real proporcionado pelo aumento do salário mínimo. Gaia surge como destino que conquista os imigrantes, enquanto a habitação motiva uma vigilância policial apertada aos protestos no Porto e em Lisboa. Na área da Justiça, noticia um caso em que a relação entre duas mulheres terá sido utilizada para branquear milhões de euros. O jornal informa também que os novos acessos na Arrábida, em Gaia, deverão ficar concluídos até ao final do mês. A insatisfação social alastra pela Europa, num contexto de contestação ao custo de vida. No futebol, o FC Porto procura evitar o pior arranque europeu da sua história.

No Negócios a entrevista ao ministro Miguel Pinto Luz, na qual o governante afirma acreditar que as portagens podem ser mais baratas, é o destaque. O jornal noticia ainda que o Estado está a receber dividendos da Qimonda, empresa falida em 2009, e que as cotadas nacionais já recompraram 580 milhões de euros em acções. No sector imobiliário, os proprietários arriscam ter de declarar no IRS as contas bancárias dos condomínios. A inteligência artificial é outro dos temas em destaque, com Anna Nadibaidze a alertar para a dependência dos governos em relação às empresas tecnológicas. Nos mercados financeiros, os juros elevados tornam as obrigações cada vez mais apelativas para os investidores privados.

O Jornal Económico destaca as condições em discussão para a privatização da TAP, noticiando que a Lufthansa terá de apresentar uma garantia de mil milhões de euros. A habitação e o custo de vida levam os europeus à rua, num contexto de contestação social. O jornal refere ainda que as receitas dos clubes de futebol aumentaram 50% numa década, atingindo 160 mil milhões de euros. Na União Europeia, o orçamento até 2034 está dividido por 8%, enquanto a inflação na Zona Euro subiu para 3,8% em Setembro. No ensino superior, o número de alunos colocados aumentou 14,8%, para 52 mil. O UBS admite abandonar a Suíça para escapar a regras mais exigentes e Ingrid Koeck é apresentada como a nova CEO do grupo com mais distinções Michelin em Portugal.

O Record dedica a primeira página, como quase sempre, ao futebol. No Benfica, Marco procura assegurar a continuidade de Schjelderup, recusando perder o jogador norueguês em Janeiro, enquanto o treinador Marco Silva já terá transmitido à direcção que o jogador é essencial na luta pelo título. No Sporting, Flávio Gonçalves ganha força para ocupar o lugar de Irankunda, enquanto os leões lideram o campeonato feminino após vencerem o Torreense por 3-2, antes do dérbi. No FC Porto, Pietuszewski ameaça Borja depois de um regresso em grande. A selecção portuguesa de hóquei em patins conquistou o bronze no Mundial, ao vencer a Espanha por 5-3. No ciclismo de pista, Iúri Leitão e Ivo Oliveira somaram mais uma medalha, desta vez de prata. A Taça de Portugal também está em evidência, com as eliminações de Famalicão, Académico de Viseu, Santa Clara e Alverca, derrotados por Paredes, Fátima, Mafra e Tondela.

No A Bola não é excepção e a preocupação do Sporting com Zalazar, criativo uruguaio que deverá falhar pelo menos três jogos, e aponta Flávio Gonçalves ao meio-campo para o encontro frente ao LASK Linz. No Benfica, o segredo poderá estar no balneário, enquanto o clube se prepara para enfrentar o assédio a Pavlidis na janela de Janeiro. No FC Porto, Zaidu é associado a uma série de resultados positivos: com o lateral em campo, os dragões só ganham e não sofrem golos. Pablo Rosario deverá regressar ao meio-campo. O ciclismo de pista ocupa também lugar de destaque, com a prata de Iúri Leitão e Ivo Oliveira no Madison e o balanço de um ouro, uma prata e dois bronzes para Portugal. Na Taça de Portugal, Fátima, Mafra, Tondela e Paredes afastaram Académico de Viseu, Santa Clara, Alverca e Famalicão. O jornal destaca ainda o Olhanense como resistente dos campeonatos distritais e publica uma entrevista a Mery Andrade sobre as dificuldades de ser treinadora na NBA.

E, por fim, O Jogo centra-se no outro clube grande, o FC Porto e a procura de conquistar a primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões, frente ao PSV Eindhoven. Os dragões nunca perderam em casa diante de adversários dos Países Baixos, um dado que sustenta o destaque à "Tulipa da sorte". No ciclismo de pista, Iúri Leitão e Ivo Oliveira fecharam a participação nos Mundiais com a medalha de prata. No Benfica, Hugo Martins, treinador do Limassol, antevê dificuldades para o Omonia. Em Alvalade, Geny Catamo só deverá sair por um valor próximo dos 60 milhões de euros. A Taça de Portugal fecha os destaques desportivos, com Académico de Viseu, Santa Clara, Alverca e Famalicão eliminados por Fátima, Mafra, Tondela e Paredes.