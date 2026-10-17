Três novidades no onze do Nacional diante da Sanjoanense
O treinador do Nacional, Alexandre Santos, operou três mudanças – isto tendo em comparação o último, com o Rio Ave - ma equipa inicial para o jogo desta tarde, 15h00, diante da Sanjoanense, encontro a terceira eliminatória da Taça de Portugal. João Gonçalves, Ivanildo Fernandes e Jensen são titulares em detrimento de Renato Marin, Francisco Gonçalves e Daniel Júnior
Eis, então, o onze do Nacional:
João Gonçalves, Deivison, Ivanildo Fernandes, Zé Vítor e Kokolo; Dongmo, Labidi e Matchoi Djaló,Jensen, Song Min – Kyu e Njoya Abdel