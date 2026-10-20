Morreu José Milagres, o eterno 'Txitxo' do Marítimo

Faleceu José dos Milagres de Sousa, carinhosamente conhecido por 'Txitxo', uma das figuras mais emblemáticas e acarinhadas do Club Sport Marítimo. A notícia da sua morte foi conhecida esta terça-feira, deixando de luto a família maritimista.

Durante mais de quatro décadas, José Milagres esteve ligado aos escalões de formação do clube, onde desempenhou funções de massagista. Tornou-se uma presença habitual nos campos e pavilhões, conquistando a amizade e o respeito de sucessivas gerações de jogadores, treinadores e dirigentes.

'Txitxo' era conhecido pela proximidade com os mais novos e por uma tradição muito particular: distribuir doces antes dos jogos. Um gesto simples que se tornou numa das suas imagens de marca.

Sócio do Marítimo desde 1994, recebeu em 2018 a distinção de sócio de mérito, em reconhecimento pela dedicação ao emblema 'verde-rubro'. Ao longo do seu percurso, acompanhou a evolução das instalações do clube e trabalhou com quatro presidentes.

Numa reportagem da agência Lusa, publicada pelo DIÁRIO em Dezembro de 2023, José Milagres recordava com emoção as gerações de atletas que tinha acompanhado. "Enche-me o coração poder acompanhar parte da vida deles", confessava na altura.

No Marítimo, os "Milagres" de Txitxo vêm sempre acompanhados de doces Aos 95 anos, José Milagres ainda é massagista do Marítimo, sendo um mais velhos filiados na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e conhecido, há mais de 40 anos nos madeirenses, pelos doces que oferece aos miúdos.

Em Junho deste ano, foi ainda padrinho da 12.ª edição do Torneio Marítimo Centenário, competição dedicada ao futebol de formação, numa demonstração do reconhecimento pelo seu percurso.

Em Setembro de 2025, já com 96 anos, voltou a dar um exemplo de vitalidade ao concluir com sucesso uma formação de Suporte Básico de Vida, promovida pelo Serviço Regional de Protecção Civil.

Com a morte de José Milagres, o Marítimo perde uma das suas figuras mais queridas, cuja dedicação ultrapassou largamente o desempenho de funções desportivas e deixou uma marca na história do clube.