Galeria Anjos Teixeira evoca Revolta do Leite

A Galeria Anjos Teixeira acolhe, na próxima quinta-feira, 29 de Outubro, pelas 19 horas, uma iniciativa dedicada à Revolta do Leite de 1936, um dos episódios de contestação popular à ditadura salazarista na Madeira.

Sob o título 'Assassinados pela polícia na Revolta do Leite', a sessão contará com uma intervenção de Edgar Silva, que abordará os acontecimentos que marcaram a revolta popular ocorrida na ilha há 90 anos.

A iniciativa integra a programação comemorativa dos 90 anos da Revolta do Leite e insere-se também nos trabalhos preparatórios do centenário deste acontecimento histórico.