Galeria Anjos Teixeira recorda José Viale Moutinho
Leonor Coelho, professora da Universidade da Madeira, participará na Galeria Anjos Teixeira, amanhã, dia 15 de Outubro, às 19 h, numa iniciativa em memória de José Viale Moutinho, intitulada "Ei - Los Que Partem".
Neste evento cultural serão apresentados textos da obra de José Viale Moutinho. Esta iniciativa pública pretende ser uma primeira forma simbólica de invocação da vida e obra do jornalista e escritor nascido na Madeira, que esteve na génese do projeto cultural da Galeria Anjos Teixeira.
José Viale Moutinho faleceu no passado dia 22 de Setembro de 2026, com 81 anos.