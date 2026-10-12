CMF organiza oficina de restauro de brinquedos na Galeria IMPULSO

A Galeria IMPULSO, espaço dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal, recebe, no próximo dia 16 de Outubro, a oficina 'Conhece o Plástico das Musas', orientada pela artista Paola Rivas. A iniciativa integra o programa de actividades paralelas à exposição 'Musas de Plástico', patente na Galeria até 8 de Janeiro de 2027, e convida os participantes a descobrir os materiais que compõem os seus brinquedos e a conhecer técnicas e boas práticas para a sua conservação e restauro.

Partindo da relação afectiva e das memórias associadas aos brinquedos, a oficina propõe uma experiência prática e participativa, na qual cada participante será convidado a trazer um brinquedo pessoal, que servirá de ponto de partida para explorar as suas características, identificar os materiais utilizados no seu fabrico e compreender os processos de desgaste e degradação a que estes objectos estão sujeitos ao longo do tempo.

Ao longo da actividade, Paola Rivas irá partilhar conhecimentos e técnicas relacionados com a manutenção, conservação e restauro de brinquedos, sensibilizando os participantes para a importância de preservar estes objetos e prolongar a sua vida útil. A oficina pretende, simultaneamente, estimular uma reflexão sobre o consumo, a reutilização de materiais e a sustentabilidade, demonstrando como pequenos cuidados podem contribuir para a preservação de objetos que transportam histórias e memórias pessoais.

Segundo nota à imprensa, a iniciativa estabelece uma ligação directa com o universo artístico de 'Musas de Plástico', exposição na qual Paola Rivas explora as relações entre infância, memória, identidade e cultura material. Através de bonecas, peluches e outros brinquedos, a artista questiona a forma como o tempo e a utilização transformam estes objectos, propondo novas possibilidades de interpretação, intervenção e criação artística.

Ilustradora 2D e animadora tradigital, Paola Rivas desenvolve uma prática artística marcada pelo interesse pelo universo dos brinquedos, dedicando-se também ao restauro e à personalização de bonecas, através da técnica conhecida como doll custom. Esta experiência constitui uma das principais referências da sua investigação artística e estará na base dos conhecimentos partilhados durante a oficina.

A actividade insere-se no ciclo de curadoria 2026–2027 da Galeria IMPULSO, intitulado 'Histórias', com curadoria de Francisco Branco, que propõe explorar a criação artística enquanto meio de construção, preservação e transmissão de narrativas individuais e colectivas.

A mesma nota refere que a Câmara Municipal do Funchal reforça, desta forma, a aposta numa programação cultural participativa, que promove o contacto directo entre artistas e comunidade, incentivando a criatividade, a partilha de conhecimentos e a valorização dos objetos enquanto elementos de memória e identidade.

A oficina 'Conhece o Plástico das Musas' realiza-se no dia 16 de Outubro, na Galeria IMPULSO. Os participantes deverão trazer um brinquedo pessoal para utilizar durante a actividade.