JPP exige explicações sobre estrada da Encumeada encerrada há dois anos

O Juntos Pelo Povo (JPP) exige ao Governo Regional esclarecimentos sobre os estudos e intervenções previstos para a reabertura da Estrada Regional 105, no troço entre a Encumeada e o Paul da Serra, através da Bica da Cana, encerrado desde 2024.

O deputado Basílio Santos lamenta que, dois anos depois das fortes chuvas de Fevereiro e dos incêndios de Agosto de 2024, que determinaram o encerramento da via, continuem por conhecer as soluções para garantir a segurança e permitir a circulação automóvel.

"Dois anos depois, que estudos foram feitos, quais são as conclusões desse trabalho e as soluções apontadas para que a estrada volte a servir as populações e quem nos visita?", questiona o parlamentar, recordando que o Governo Regional tinha anunciado a realização de estudos.

Segundo o JPP, o encerramento tem prejudicado a economia local, particularmente os sectores da restauração e hotelaria, que estarão a registar prejuízos, colocando em risco a continuidade de alguns negócios.

Basílio Santos alerta ainda para as consequências ao nível da prevenção e combate a incêndios nas serras da Ribeira Brava, bem como para a perda de uma ligação alternativa a locais turísticos como a Bica da Cana, o Paul da Serra, o Fanal e o Rabaçal.

O deputado considera que a reabertura da estrada permitiria também aliviar a pressão do trânsito nas vias do litoral oeste da Madeira.

Reconhecendo que o encerramento foi justificado pelos riscos de derrocada e instabilidade das vertentes, o JPP defende a necessidade de investimentos na consolidação da estrada.

"O que se exige é que o Governo venha dizer o que foi feito, traga um calendário e indique datas para a reabertura da estrada", conclui Basílio Santos.