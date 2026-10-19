Incêndio em cartões mobiliza meios na Estrada Monumental

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados esta tarde, pelas 14 horas, para um incêndio em detritos na Estrada Monumental, nas antigas instalações da Aripan.

O fogo envolveu cartões, tendo sido mobilizados para o local três viaturas e dez elementos da corporação para combater as chamas. A PSP também esteve no local a acompanhar a ocorrência, não havendo registo de feridos.