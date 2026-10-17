Célia Pessegueiro critica Albuquerque por desvalorizar os números da pobreza e falhar nas respostas

A presidente do PS-Madeira criticou, hoje, o presidente do Governo Regional por negar os números da pobreza na Região. Célia Pessegueiro afirmou que o facto de Miguel Albuquerque não assumir esta realidade é “meio caminho andado para não fazer nada para alterar esta situação”.

À margem de uma visita efectuada esta tarde a uma obra na Lombada da Ponta do Sol, a líder socialista referiu-se ao relatório da Rede Europeia Anti-Pobreza, divulgado esta semana, que indica que um em cada cinco madeirenses estão em risco de pobreza. Célia Pessegueiro estranha que Albuquerque negue esta realidade e se recuse a admitir que existem situações de pobreza ou de pessoas que, mesmo trabalhando, estão numa condição de desigualdade, face a outros cidadãos madeirenses, ainda para mais quando estes dados são apontados por uma entidade com a qual o Executivo tem trabalhado e a quem tem pedido estudos e avaliações no terreno.

“Não assumir esta realidade, não assumir algo que os serviços do Governo conhecem muito bem, até porque trabalham com esta mesma entidade, é meio caminho andado para não fazer nada para alterar a situação”, apontou a socialista.

Para a presidente do PS-Madeira, da mesma forma que o presidente do Governo se regozija quando tem bons resultados, também devia assumir os resultados menos bons e integrá-los nas suas políticas e numa ação que permita reverter a situação.

Segundo nota à imprensa, Célia Pessegueiro não deixou também de realçar o facto de, recentemente, ter havido um reforço de 2 milhões de euros para o programa PROAGES, que se destina a uma franja da população que, habitualmente, não tem qualquer outro tipo de apoio social.

A dirigente socialista expôs as contradições de um Governo que, por um lado, reforça este programa, reconhecendo que há famílias carenciadas (cerca de 5 mil famílias), mas, por outro lado, vem agora negar os dados da pobreza. “Não há outra forma de trabalhar a sério este assunto senão reconhecer esta realidade. Há situações de necessidade e de carência que têm de ser assumidas e integradas nas políticas do Governo Regional”, frisou.

Esta tarde, a presidente do PS-M visitou a obra de construção da uma estrada entre o Caminho do Jangão e o miradouro das Pedras, na zona da Lombada, a qual foi lançada há cerca de um ano, ainda durante o mandato do Partido Socialista à frente da Câmara do Ponta do Sol.

A socialista foi alertada pelos moradores para o facto de os trabalhos não estarem a decorrer de acordo com aquilo que havia sido projetado e lançado a concurso, o que fará com que algumas casas fiquem sem o acesso, já que a estrada não continuou até ao ponto que havia sido acordado. Conforme deu conta, quando as pessoas cederam as suas parcelas de terreno, ficou acordada, até por escrito, a forma como a obra seria executada. No entanto, tal não está a ser respeitado, com prejuízo para alguns moradores que, desta forma, deixam de ver as suas casas beneficiadas. Esta é uma situação que, garante, o PS irá levar à actual vereação.

Para além disso, Célia Pessegueiro reivindica uma nova rede de água e a rede de saneamento básico para o caminho do Jangão, tendo em conta que a estrada nova da Lombada já tem a infraestrutura preparada para receber a ligação deste ramal.